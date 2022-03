Atletica: World Relays, Sudafrica squalificato e l'Italia vince la medaglia d'oro 10 mesi dopo

09 marzo 2022 a

a

a

Roma, 9 mar. - (Adnkronos) - A distanza di dieci mesi l'argento conquistato dalla staffetta italiana alle World Relays, i campionati mondiali di staffetta di Chorzow, in Polonia, si trasforma in oro grazie alla squalifica del Sudafrica. Il 22enne Thando Dlodlo è stato infatti squalificato per due anni e mezzo dopo essere risultato positivo al testosterone a un controllo avvenuto nell'aprile 2021. Il campione di Dlodlo in questione era stato raccolto ai Campionati Nazionali sudafricani. Nel frattempo Dlodlo aveva partecipato alle World Relays con Akani Simbine, Gift Leotlela e Clarence Munyai, e conquistato l'oro nella 4x100 in 38"71 davanti all'Italia (39"21). La staffetta azzurra era composta in quell'occasione da Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu. Tre mesi più tardi, all'Olimpiade, con Lorenzo Patta invece di Manenti gli azzurri vinsero la medaglia d'oro con il nuovo record italiano di 37"50.