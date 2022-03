Ucraina: Zelensky, 'alcuni politici cercano 'ponti' con Russia, sappiate che risposta sarà rapida'**

09 marzo 2022 a

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo molte informazioni di come molti politici stiano già cercando i "ponti" di connessione con la Russia o per spaccare il paese e rompere l'unione che abbiamo ora. Voglio dirvi solo che io vedo tutto. E anche il popolo". Così in un video il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Se dovessi ricevere ancora notizie del genere la risposta sarà rapida così come dovrebbe esserlo nel tempo di guerra".