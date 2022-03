Ucraina: ex procuratore Crimea, 'nelle retrovie tutti lavorano per fronte e per vittoria' **

09 marzo 2022 a

Milano 9 mar. (Adnkronos) - "Passato il primo shock e la paura per le azioni barbariche degli occupanti russi. Ora il modo di operare delle città nelle retrovie può essere descritto dalla frase: 'Tutti per il fronte, tutti per la vittoria'". Lo dichiara all'Adnkronos l'ex procuratore generale della Crimea Viktor Schemchuk, politico ucraino di lungo corso e professore universitario a Leopoli, dove è arrivato ieri sera, dopo un viaggio iniziato qualche giorno prima da Kiev.

"Di tanto in tanto in città suonano le sirene dell'allarme aereo e viene annunciato quando vengono lanciati missili dal territorio della Bielorussia o del Mar Nero in direzione dell'Ucraina. Le sirene si sentono anche quando i bombardieri russi vengono avvistati nello spazio aereo dell'Ucraina", racconta, assicurando però che "le persone non si fanno prendere dal panico, ma si spostano nei rifugi e nei rifugi antiaerei in modo organizzato, nascondendosi nei sotterranei della città e nei sotterranei delle proprie case".

Schemchuk riferisce di "lunghe code ai punti di donazione di sangue" e di "lunghe file di uomini vicino ai punti di mobilitazione per il servizio militare e la difesa del territorio. Coloro che hanno esperienza di servizio militare e partecipazione alle ostilità, ufficiali di riserva, tornano al servizio militare. Molte persone si arruolano e diventano volontari militari per combattere il nemico e aiutare i rifugiati dalla zona di guerra". In conclusione l'ex procuratore ricorda che "il numero di persone che sono tornate nell'esercito e in altri servizi militari dall'inizio della guerra ha raddoppiato il numero delle forze armate ucraine".