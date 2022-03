Governo: Conte, 'crisi impensabile, discutiamo soluzioni a caro bollette non del catasto'**

09 marzo 2022 a

a

a

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Con una crisi così seria, pesante, penalizzante per le famiglie e i cittadini una crisi di governo è impensabile. Dobbiamo rimboccarci le maniche, i cittadini questo vogliono da noi, e trovare soluzioni per domani e non dobbiamo discutere della digitalizzazione e della informatizzazione del catasto". Lo ha detto Giuseppe Conte, presentando le misure M5s contro la crisi energetica.