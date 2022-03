Ucraina: Media, senatori Usa puntano a bloccare riserve oro russe

08 marzo 2022 a

Washington, 8 mar. (Adnkronos) - Alcuni senatori statunitensi spinge per bloccare le riserve auree della Russia. Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi, infatti, sta puntando all'introduzione di un provvedimento per bloccare le entità Usa che intendono effettuare consapevolmente o meno transazioni o trasporto di oro russo. Lo rileva il sito d'informazione Usa Axios. La Russia detiene circa 132 miliardi di dollari in riserve auree.

La Banca centrale russa, infatti, starebbe iniziando a comprare di nuovo oro dopo essersi fermata all'inizio della pandemia quando i prezzi dell'oro era aumentato.

"La massiccia fornitura di oro della Russia è uno dei pochi beni rimanenti che Putin può utilizzare per impedire all'economia del suo paese di crollare ulteriormente", ha spiegato il senatore del Maine, Angus King in una nota. "Sanzionando queste riserve, possiamo isolare ulteriormente la Russia dall'economia mondiale e aumentare le difficoltà della sempre più costosa campagna militare di Putin", ha aggiunto. "La Russia sta sfruttando una scappatoia nelle attuali sanzioni che consente loro di riciclare denaro attraverso l'acquisto e la vendita di oro", ha sottolineato il senatore del Texas John Cornyn. "Gli Stati Uniti e i nostri alleati devono essere risoluti nel resistere all'aggressione russa e assicurarsi che blocchiamo qualsiasi via di fuga che Putin sta studiando per aggirare le sanzioni", ha detto la senatrice Maggie Hassan.