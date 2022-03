Ucraina: ex ministro Avakov, 'retorica di Mosca è identica a quella di Hitler'

08 marzo 2022 a

a

a

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) - "La retorica di Mosca è identica a quella di Hitler" durante la seconda guerra mondiale. Ad affermarlo, in un tweet, è l'ex ministro degli Interni ucraino, Arsen Avakov pubblicando una foto di un volantino tedesco del 1941 che si rivolgeva ai russi.

Nel volantino pubblicato da Avakov si legge: "Cittadini di Mosca! La Germania non voleva la guerra. L'esercito tedesco non è il nemico del popolo. Il nostro esercito combatte esclusivamente contro l'anarchia comunista e contro i criminali che stanno al Cremlino. La guerra l'hanno chiamata i vostri governatori comunisti-ebrei. Hanno costretto loro i piloti di bombardare le capitali indifese di Finlandia e di Romania: Helsingfors e Bucarest. Hitler ha ordinato alle proprie forze armate di dare una risposta immediata agli attacchi dei bombardieri russi. Voi ora soffrite a causa della politica criminale di Stalin e della sua cerchia. Insorgetevi contro questi imbroglioni, vi hanno oppressi per 24 anni. Mandateli via! Se liquiderete loro, gli attacchi dei bombardieri tedeschi non si ripeteranno più!".