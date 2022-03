Ucraina: Conte, 'sì armi non a cuor leggero, ma è legittima difesa'

08 marzo 2022 a

Roma, 8 mar (Adnkronos) - "L'aggressione militare è così clamorosa che è giusto che l'Ucraina sia aiutata finanziariamente, economicamente e con aiuti militari. Questa decisione non è stata presa a cuor leggero, la via maestra è una soluzione politica con lo strumento diplomatico. Ma non ci siamo sottratti, si tratta di esercizio della legittima difesa della popolazione ucraina, è stato applicato l'articolo 51 della Carta Onu". Lo ha detto Giuseppe Conte a Mattino 5.