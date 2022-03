LIMACORPORATE REALIZZA LE PRIME CHIRURGIE CON COMPONENTI STAMPATE IN 3D PRODOTTE AL PROMADE POINT OF CARE CENTER PRESSO L'HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY

08 marzo 2022 a

UDINE, Italia, 8 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Limacorporate S.p.A., azienda leader nella produzione di impianti ortopedici, e Hospital for Special Surgery (HSS), l'ospedale di Manhattan al vertice della classifica delle strutture ortopediche stilata a livello globale da Newsweek e da U.S. News & World Report negli Stati Uniti, annunciano un nuovo traguardo nella loro collaborazione. Le prime soluzioni personalizzate sviluppate e prodotte al ProMade PoC Center for Complex Orthopedic Solution presso HSS (di seguito ProMade PoC Center) sono state utilizzate per la prima volta in casi di ricostruzione articolari complesse.

Un caso è stato portato a termine da Robert L. Buly, MD, chirurgo di anca e ginocchio presso HSS a New York, mentre l'altro è stato un intervento di spalla eseguito da Patrick Connor, MD, presso l'OrthoCarolina Center a Charlotte in North Carolina.

Luigi Ferrari, Amministratore Delegato di LimaCorporate, ha affermato: "Il successo di questi primi due casi ProMade realizzati al ProMade PoC Center sono motivo di orgoglio per LimaCorporate. Dimostrano cosa si può ottenere quando la nostra tecnologia e il nostro sapere si fondono con le conoscenze di chirurghi del calibro del Dr. Robert Buly e del Dr. Patrick Connor e con la visione innovativa di un ospedale come HSS. Siamo tutti accomunati dallo stesso obiettivo: migliorare le cure ai pazienti e restituire l'emozione del movimento, the eMotion of Motion."

Il ProMade PoC Center offre importanti opportunità di collaborazione tra ingegneri e chirurghi che assieme sviluppano soluzioni specifiche per il paziente, che vengono poi stampate in 3D in loco. Questa possibilità riduce di settimane il tempo pre-operatorio ed è ormai diventata una risorsa non solo per i medici di HSS, ma anche per gli ospedali di tutti gli Stati Uniti.

"L'accessibilità del ProMade PoC Center è di grande beneficio per tutti i chirurghi che necessitano di soluzioni specifiche per pazienti," ha affermato il Dr. Connor. "Queste soluzioni personalizzate danno un'opportunità reale ai pazienti per cui le possibilità di ricostruzione sono molto limitate, fornendo così migliori probabilità di successo."

Il Dr. Buly ha aggiunto, "La stampa 3D ha molti vantaggi rispetto alla produzione tradizionale soprattutto per le forme molto complesse che riesce a creare. È importante che le protesi ortopediche combacino con le reali necessità anatomiche del singolo paziente. Sono quindi molto felice di aver lavorato al mio caso con gli ingegneri ProMade e di aver sviluppato assieme a loro un componente dedicato a un paziente specifico, velocizzando un processo di produzione che in passato era molto lungo e richiedeva sinergie internazionali."

Il centro, creato grazie alla collaborazione strategica e di lunga data tra HSS e LimaCorporate, è un sito commerciale regolato dall'FDA che si trova all'interno del principale campus HSS a New York City. Questo progetto innovativo, unico nel suo genere, mira a offrire cure più veloci e accessibili ai pazienti statunitensi che, per i loro casi complessi di sostituzione articolare, richiedono soluzioni personalizzate e pensate unicamente per loro.

"Non potremmo essere più felici di vedere realizzata la nostra visione riguardo al ProMade PoC Center con questi primi impianti personalizzati," ha detto Louis A. Shapiro, Presidente e Amministratore Delegato di HSS. "HSS è da sempre concentrata sull'avanzamento dell'ortopedia e siamo orgogliosi di offrire soluzioni che possano dare beneficio ai pazienti di tutto il paese. Questo centro e la nostra partnership con LimaCorporate rappresentano bene lo spirito innovativo di HSS. Condividendo le nostre conoscenze e creando nuovi livelli d'accesso alle capacità produttive additive, speriamo di continuare a dare nuova linfa alle migliori cure per il paziente e accelerare così lo sviluppo di nuove soluzioni per i casi muscoloscheletrici più complessi."

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare. L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento. L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione. Per maggiori informazioni: www.limacorporate.com

A proposito di HSS

HSS è il leader mondiale in ambito accademico e medicale per la salute muscoloscheletrica. Hospital for Special Surgery è al primo posto nella classifica degli ospedali Statunitensi in ambito ortopedico (per il dodicesimo anno consecutivo) e al quarto posto in ambito reumatologico secondo il News & World Report (2021-2022). È stato nominato leader anche nell'ortopedia pediatrica da U.S. News & World Report che lo ha incluso nella lista "Best Children's Hospitals" (2021-2022).

Per il secondo anno, HSS si è classificato al primo posto anche nell'indagine svolta da Newsweek tra i professionisti del settore sanitario.

Fondato nel 1863, l'ospedale vanta da sempre l'incidenza più bassa di complicazioni e riammissioni della nazione per quanto concerne l'ortopedia. Riporta anche uno dei tassi più bassi di infezione. HSS è stato il primo ospedale di New York a ricevere per quattro volte consecutive il "Magnet Recognition for Excellence in Nursing Service" dal centro di accreditamento infermieri americano. Lo standard globale per la sostituzione totale di ginocchio è stato sviluppato nel 1969 da HSS. Affiliato al Weill Medical College, HSS ha la sua sede principale a New York City con istituti anche in New Jersey, Connecticut, a Long Island, nelle regioni del Westchester County dello stato di New York e in Florida. In aggiunta alla cura del paziente, HSS è leader anche nella ricerca, nell'innovazione e nella formazione. Il centro di ricerca HSS comprende 20 laboratori, 300 persone ed è focalizzato sull'avanzamento della salute muscoloscheletrica attraverso la prevenzione della degenerazione, riparazione e rigenerazione dei tessuti. L' HSS Global Innovation Institute lavora per comprendere le potenzialità di nuove cure, terapie e dispositivi. L' HSS Education Institute è considerato leader nell'avanzamento della conoscenza sulle patologie muscoloscheletriche per medici, infermieri, professionisti del settore sanitario, apprendisti accademici e consumatori in più di 145 paesi. L' istituzione collabora con centri di medicina e altre organizzazioni per il miglioramento della qualità e del valore delle cure muscolo muscoloscheletriche e per rendere le cure HSS più accessibili a livello internazionale e nazionale.

