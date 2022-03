Controcorrente: il conto corrente per chi vuole gli interessi. In più, canone scontabile fino a zero, tutti i servizi digitali e primi sei mesi gratis

08 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Speciale promozione per nuove aperture entro il 30 aprile 2022: tasso annuo lordo fino allo 0,50% per sei mesi, in base alla giacenza media annua.

Roma 8 marzo 2022. ControCorrente è il nuovo conto corrente di IBL Banca che si distingue perché riconosce gli interessi, ha il canone scontabile anche fino a zero ed è completo dei più evoluti servizi digitali.

Un conto quindi che remunera, conviene e al tempo stesso ha tutte le funzionalità utili nella vita di ogni giorno.

Con ControCorrente è infatti possibile avere un tasso annuo lordo che arriva fino allo 0,30%, in base alla giacenza media annua.

Grazie ad una speciale promozione, i nuovi clienti che aprono ControCorrente entro il 30 aprile 2022 possono avere anche di più: fino allo 0,50% per sei mesi, in base alla giacenza media annua.

Il conto è disponibile in quattro pacchetti, da scegliere in base alle proprie esigenze: Semplice, Particolare, Originale e Straordinario.

Il canone del conto varia in base al pacchetto, ma può essere ridotto e anche azzerato attivando servizi e prodotti aggiuntivi, oltre a poter essere compensato grazie agli interessi garantiti.

Per esempio, con il pacchetto Semplice, basta una giacenza media annua superiore a 5.000 euro per scontare il canone a zero.

La carta di debito è compresa in tutti e quattro i pacchetti.

Con ControCorrente si possono semplificare tante operazioni grazie a sistemi di pagamento di ultima generazione, come Plick e Bancomat Pay, ad un ventaglio di carte di debito e di credito previste in base al pacchetto scelto e associabili ai principali sistemi di mobile payment, ai servizi di Internet Banking fruibili anche da mobile con l'App IBL E-Bank.

Si possono inoltre attivare Time Deposit per ottenere un rendimento ancora più elevato sulle somme vincolate.

E' un conto adatto alle persone, alle famiglie ed anche ai più giovani. Provarlo non costa nulla, perché i primi sei mesi sono gratis.

ControCorrente ha un sito dedicato, tutto da scoprire, e completo del tool con cui è possibile verificare quale pacchetto sia più adatto a ciascuno.

Il conto si apre comodamente online su www.controcorrente.it, ed il riconoscimento può essere effettuato in modo comodo e veloce anche tramite Spid. Si può inoltre aprire nelle filiali IBL Banca.

CONTATTI:

Media Relation Gruppo IBL Banca

Barabino & Partners

E.mail: [email protected]