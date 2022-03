08 marzo 2022 a

a

a

Bologna, 8 mar. - (Adnkronos) - Marco Belinelli è diventato papà per la prima volta. Il giocatore della Virtus Bologna ha pubblicato sui social una foto della piccola mano di sua figlia Nina Sophie, nata ieri e salutata da tutti i suoi fan via Instagram: "È stupenda e forte come sua madre", il commento di Belinelli in riferimento a Martina Serapini; la compagna storica e moglie dell'ex campione Nba.