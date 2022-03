Ucraina: ass. Italia-Russia, 'sospendiamo programmazione culturale per lutto civile'**

08 marzo 2022 a

a

a

Milano 8 mar. (Adnkronos) - "Per questi mesi avevamo programmato alcune importanti iniziative legate al cinema, alla letteratura e all'arte, ma in questo momento l'unico impegno che sentiamo di poter prendere è sospendere la nostra consueta programmazione culturale per lutto civile". Lo comunica in una nota l'associazione Italia Russia.

"Lutto - prosegue la nota - per l'atrocità della guerra, lutto per la popolazione ucraina, lutto per tutti i russi che dissentono dalla guerra e dall'operato di Putin a prezzo della loro libertà e talvolta della loro stessa vita, lutto per la cultura russa che questa guerra scellerata sta offendendo e umiliando".