Roma, 8 mar. (Adnkronos) - Nuovo record storico per le quotazioni dell'oro. Il metallo prezioso ha sfondato quota 2mila dollari, guadagnando in mattina altri 16 dollari l'oncia. Al momento il bene rifugio per eccellenza si attesta a circa 2013 dollari.