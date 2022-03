ZTE, China Mobile e NR Electric vincono il GTI 2022 Market Development Award

07 marzo 2022 a

SHENZHEN, Cina, 7 marzo 2022 /PRNewswire/-- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato di aver vinto il GTI 2022 "Market Development Award" per il suo 5G TSN Deterministic Network for Green Power Grid, progettato e sviluppato insieme a China Mobile e NR Electric.

Nel settore del power grid, le emissioni di gas serra sono enormi, e l'uso sostenibile dell'energia eolica e di quella solare sono un mezzo efficace per raggiungere il "picco delle emissioni e la neutralità del carbonio". Tuttavia, le energie rinnovabili sono facilmente influenzate da fattori esterni, comportando sfide all'integrazione della nuova energia nella rete.

Per risolvere questo problema, ZTE ha rilasciato la soluzione Time Promised Communication (TPC), che integra il controllo accurato 5G TSN/5G LAN/URLLC/SLA relativo alle reti sensibili al cambiamento del tempo come definito da 3GPP Release 16. La soluzione TPC combina software e hardware per risolvere efficacemente la latenza di rete e il jitter causato dai conflitti di traffico. Si combina con la tecnologia di slicing per ridurre la latenza end-to-end del 5G, garantisce la determinatezza della rete di comunicazione e soddisfa i requisiti di super-alta affidabilità della rete elettrica.

Invece dei cavi ottici, la soluzione TPC permette un accesso flessibile all'ultimo miglio, riducendo notevolmente i costi di costruzione della rete di comunicazione. La soluzione può essere ampiamente utilizzata negli scenari della rete elettrica, come la protezione differenziale dell'alimentazione, l'automazione della distribuzione dell'alimentazione, la tecnologia di misurazione dei fasori (PMU) e la programmazione accurata del carico della rete. Accelera la diffusione di nuove energie come l'energia solare e l'energia eolica, realizza un coordinamento efficiente dello stoccaggio di energia e aiuta l'industria energetica a raggiungere gli obiettivi strategici di "picco delle emissioni e neutralità del carbonio".

GTI si dedica alla costruzione di una piattaforma globale di tecnologia della comunicazione e alla promozione di un ecosistema produttivo. GTI summit 2022, con il tema "5G & Decarbonizzazione" si è concentrato sulla situazione attuale e sulla strategia di sviluppo del 5G, così come sul ruolo che l'innovazione tecnologica avrà nel raggiungimento dell'obiettivo di carbon neutral e Net Zero.

Questo premio è altamente riconosciuto nei campi dell'innovazione tecnologica 5G, della capacità di prodotto end-to-end e della verifica dell'architettura di rete.

È, inoltre, un Award che attesta ulteriormente gli alti valori applicativi e le ampie prospettive della tecnologia TSN 5G. ZTE e China Mobile promuoveranno la soluzione TPC insieme all'evoluzione della tecnologia R17.La tecnologia TPC può essere ampiamente utilizzata nel campo dell'Internet industriale, comprese le applicazioni in settori chiave come l'energia, l'industria, la logistica e la sanità, per migliorare significativamente la produttività industriale, l'efficienza operativa e accelerare le innovazioni aziendali 5G.

ZTE crede nel lavo congiunto con i partner industriali per raggiungere una profonda integrazione di IT e OT, aiutare le imprese a ottenere una produzione sostenibile, migliorare l'efficienza dell'uso delle risorse e costruire un ecosistema industriale verde e a basse emissioni di carbonio.

