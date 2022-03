Ucraina, Pedroni (Coop): 'Una raccolta fondi per la popolazione civile'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo lanciato la settimana scorsa un'iniziativa di raccolta fondi per aiutare i profughi, la popolazione civile, insieme all'Agenzia Onu per i Rifugiati-Unhcr, la Comunità di Sant'Egidio e Medici Senza Frontiere, per dare un piccolo contributo. Crediamo che l'umanità e la solidarietà siano un tratto indistinguibile dall'impegno concreto per la pace". Così Marco Pedroni, presidente Coop Italia e Ancc-Coop, ricorda la campagna #coopforucraina in occasione della presentazione del focus 2022 dell'iniziativa 'Close the Gap' di Coop.

"Close the Gap prosegue nel suo secondo anno di vita, 'riduciamo le differenze' è il nostro slogan, il nostro obiettivo, il nostro impegno e per farlo molto importanti sono la solidarietà e l'umanità verso le persone. Per questo abbiamo voluto ricordare l'impegno per i rifugiati dell'Ucraina, per le donne e i bambini che hanno bisogno di un aiuto importante", dice Pedroni.