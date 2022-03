Ucraina: Mosca, 'cessate fuoco per corridoi umanitari dopo richiesta Macron'

07 marzo 2022 a

Mosca, 7 mar. (Adnkronos/Dpa) - I militari russi affermano di aver ordinato un "cessate il fuoco" nelle città ucraine di Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy dalle 10 ora locale in modo da consentire corridoi umanitari per l'evacuazionoe degli abitanti dalle zone, con il "cessate il fuoco" annunciato dopo un appello in tal senso del presidente francese Emmanuel Macron. Lo riporta l'agenzia Dpa, mentre non ci sono ancora conferme da parte ucraina. Ieri Macron ha avuto un nuovo colloquio telefonico con il leader russo Vladimir Putin.