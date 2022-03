Ucraina: Letta, 'iniziativa sindaci Ue a Firenze encomiabile, Pd ci sarà e spero risposta unitaria'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Quella di Nardella è una iniziativa molto forte e importante, encomiabile. Il Pd a livello nazionale aderisce e sarà presente fisicamente a Firenze con tutte le sue forze. Noi saremo a Firenze, in una piazza per la pace e contro l'aggresione russa. Spero ci siano tante bandiere e forze politiche, associazioni, sindacati, tutti uniti. Auspico che tutti rispondano in modo unitario a questo appello". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina a proposito dell'iniziativa del 12 marzo a Firenze lanciata dal sindaco di Firenze per i sindaci europei.