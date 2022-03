Ucraina: Europa verde, aderiamo a manifestazione sindaci a Firenze

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Aderiamo convintamente a ‘Cities stand with Ukraine', la mobilitazione a livello europeo lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella". Lo annunciano i co-portavoce nazionali di Europa verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.

"È importantissima -spiegano- la mobilitazione delle città europee per chiedere lo stop alla guerra in Ucraina e di far cessare le violenze contro i manifestanti pacifici nelle piazze di molte città russe. Il 12 marzo, Europa verde sarà a Firenze, e ringraziamo il sindaco Nardella per aver promosso questa importante iniziativa di pace".