Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Nuove sanzioni alla Russia? "Valutiamo, se necessario non ci sottrarremo, anche all'inasprimento di sanzioni ma quelle introdotte sono già molto severe per l'economia russa: ma il messaggio è che non vogliamo creare difficoltà alla popolazione russa. Ecco perché ci auguriamo di non doverci arrivare, ma se necessario l'Italia darà il suo contributo". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte.