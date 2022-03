Ucraina: Conte, 'esodo biblico, paesi limitrofi non possono fare soli'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo subito valutato con favore l'attivazione della protezione temporanea, perché consente di gestire in modo uniforme, a livello Ue, collettivo, l'accoglienza dei profughi. Abbiamo detto da subito che non è possibile che i singoli paesi limitrofi possano farsi carico da soli di questo esodo epocali, biblico. Siamo intorno già a 2 milioni di profughi, sono famiglie divise, dobbiamo fare sistema e accoglierli con grande sforzo collettivo in modo degno". Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte.