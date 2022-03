Ucraina: Ciani (Demos), 'piazza Campidoglio ricolma di giovani piazza di pace'/Rpt

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - "Una piazza di pace, quella del Campidoglio, ricolma stamattina di giovani delle scuole medie. Ringrazio Sant'Egidio, e i Giovani per la Pace, per aver promosso questa iniziativa. Una presenza importantissima proprio perché così numerosa e così vitale nel promuovere la cultura della pace". Lo dice il capogruppo capitolino di Demos Paolo Ciani al termine della manifestazione in Campidoglio.

"La presenza di tanti ragazzi è testimonianza che tanti, a partire dai giovani, si stanno domandando cosa fare di fronte alle immagini atroci che arrivano dall'Ucraina, in tanti manifestano la volontà di essere solidali con chi oggi soffre per la guerra -prosegue Ciani-. Di fronte a queste immagini non vogliamo rimanere solo scioccati o inermi né, peggio ancora, indifferenti. Il fatto che tanti ragazzi oggi si siano mobilitati con striscioni belli, colorati, intelligenti è il segnale che dalla nostra città, da Roma, città di pace, sale un grido unico, corale, perché questa guerra termini al più presto”.

“Come ha detto il sindaco Gualtieri, che ringrazio per la partecipazione, deve crescere una cultura di pace. La pace non è solo assenza di guerra anche se oggi è necessario che termini lo scontro e tacciano le armi, la pace è una cultura di pace che deve crescere e che è anche una cultura di solidarietà, accoglienza, una cultura contro l'indifferenza, una cultura contro la violenza e la prevaricazione. I giovani sono capaci di dare forza ed entusiasmo ad un movimento di pace che sta continuando a crescere nella nostra città”, conclude Ciani.