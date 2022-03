SNAI – Champions League, Liverpool-Inter L'impresa nerazzurra si gioca a 12

07 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Qualificazione compromessa dopo la sconfitta di San Siro. Reds di nuovo favoriti, il successo ad Anfield Road vale 1,55. Uno 0-2 porterebbe ai supplementari: ipotesi da 20 volte la posta. L'1-3 è dato a 30.

Milano, 7 marzo 2022 – Missione quasi impossibile, e per questo ad alta quota: dopo lo 0-2 incassato a San Siro, la qualificazione dell'Inter ai quarti vale ben 12 volte la scommessa. Questa la valutazione degli analisti Snai, alla vigilia del match di ritorno fra il Liverpool e i nerazzurri, in programma domani sera ad Anfield Road. Praticamente rasoterra il passaggio del turno dei Reds, dato a 1,02. Il Liverpool, del resto, sta vivendo un periodo di salute “esplosiva”: la squadra di Klopp vince consecutivamente da 12 partite in ogni competizione, compresa la finale di Coppa di Lega, decisa ai rigori contro il Chelsea. Decisamente meno esaltante l'inverno dell'Inter, che ha ritrovato il successo contro la Salernitana dopo un black out di cinque partite, nelle quali aveva messo insieme tre pareggi e due sconfitte, segnando solo una volta.

Il «2» viaggia a 5,50 - Eppure, il match di andata a San Siro, sul piano del gioco e delle occasioni, ha visto la squadra di Inzaghi dominare a lungo sui Reds, prima di capitolare per due episodi isolati. Una vittoria nerazzurra nel match di domani, quale che sia l'aspetto numerico, si gioca a 5,50, un pareggio è dato a 4,25, un nuovo successo inglese resta l'esito più probabile, a 1,55. Per qualificarsi, l'Inter deve vincere con tre gol di scarto. Se saranno due, andrà in ogni caso ai supplementari: al riguardo, uno 0-2 alla fine dei tempi regolamentari vale 20 volte la posta, un 1-3 sale a 30.

Più Psg che Real - In campo domani sera anche il Bayern e il Salisburgo. Il pareggio dell'andata in Austria viene considerato su Snai non più che un episodio, tanto che i bavaresi restano strafavoriti: il segno «1» vale appena 1,18, un altro pareggio (si andrebbe a supplementari) è a 7,50, un successo del Salisburgo sarebbe un'impresa da 13. Mercoledì tocca al match stellare del Bernabeu, tra Real Madrid e Psg. Si riparte dal gol di Mbappé che ha deciso in extremis l'andata. Quote equilibrate, con l'«1» blanco a 2,50, il «2» parigino a 2,65 e la «X» a 3,60. Ma il Psg ha a disposizione due risultati su tre e questo sposta le chance di qualificazione dalla sua parte: 1,33 contro il 3,25 del Real. Sempre mercoledì, il Manchester City ospita lo Sporting. Dopo lo 0-5 confezionato a Lisbona, il City viaggia verso un altro successo, dato a 1,18. A 18 un imprevedibile «2» portoghese.

