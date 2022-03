Riforma del catasto, Csel: 4,8% patrimonio immobiliare italiano in 'zona grigia'

07 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos/Labitalia) - Tra i numeri che possono dare un'idea della vastità della 'zona grigia' del patrimonio immobiliare italiano, ci sono quelli relativi all'utilizzo delle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche. A evidenziarlo è un dossier elaborato per l'Adnkronos dal Centro Studi Enti Locali (Csel). Stando all'ultimo rapporto sugli immobili del Mef e dell'Agenzia delle Entrate, diffuso nel 2019, le unità immobiliari per le quali non è noto l'utilizzo - riferisce Csel - sono quasi 2,7 milioni, vale a dire il 4,8% del totale.

"Chiaramente, questi non sono automaticamente riconducibili a comportamenti elusivi. Dietro molti di questi immobili ci possono essere proprietari residenti all'estero o informazioni sbagliate contenute negli archivi, ma sicuramente una fetta importante è da ricondursi, per citare il rapporto stesso, a 'comportamenti omissivi (evasione) da parte del proprietario'", avverte Csel.

La concentrazione di questi immobili, che sono presenti negli archivi catastali ma non vengono poi riscontrati nelle dichiarazioni dei redditi, è tendenzialmente maggiore nel Sud del Paese rispetto al Centro-Nord. Sempre con riferimento alle unità di proprietà di persone fisiche, il mancato riscontro riguarda il 2% del totale al Nord, il 3,2% al Centro e il 6,6% al Sud. "Un andamento che potrebbe, però, essere spiegato anche - precisa Csel - con la maggiore propensione all'emigrazione dei cittadini del Meridione, che, in misura maggiore, potrebbero oggi avere cittadini residenti all'estero e proprietari di case nelle regioni di origine".