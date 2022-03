Pd: Agorà sui porti con associazioni e operatori, interviene Letta

07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar (Adnkronos) - E' in programma domani, martedì 8 marzo dalle ore 10, l'Agorà online del Partito democratico dal titolo 'Porti aperti, competitivi e regolati: un asset strategico per la ripresa economica italiana'. Lo rende noto l'Ufficio stampa del gruppo del Partito democratico alla Camera.

Prenderanno parte all'iniziativa Enrico Letta, segretario nazionale del Partito democratico, oltre ai rappresentanti delle associazioni e degli operatori del settore: in particolare di Assoporti, Confitarma, Assoarmatori, Confetra, Alis, Federlogistica, Assiterminal, Fise Uniport, Ancip, Cigl, Cisl, Uil, Angopi, Federpiloti, Federagenti, Assologistica, Fedespedi. L'evento sarà coordinato da Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio.

“L'appuntamento di domani, per la platea delle confederazioni coinvolte, rappresenta un momento di confronto su un settore che oggi, dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, è un volano strategico per la crescita del paese e per l'interscambio delle materie prime -dichiara Gariglio-. L'incremento delle dimensioni delle navi, lo sviluppo tecnologico, le necessità di tutela ambientale richiedono profondi interventi sui nostri porti, collocati all'interno delle città. Vogliamo confrontarci su queste questioni, che oggi investono la portualità nazionale, partendo dall'ascolto dei rappresentanti di tutte le categorie interessate, per provare a costruire una visione di prospettiva, per costruire una proposta politica che aiuti la portualità a crescere, a governare le trasformazioni in atto, difendendo al contempo le norme che negli anni hanno dato dignità, sicurezza e sviluppo all'intero cluster portuale”.