1° appuntamento: Genova, 15 marzo dalle 16.00 alle 19.00 c/o Blue District

Milano 7 marzo 2022 – Parte da Genova, il 15 marzo dalle ore 16.30 alle 19.00, il ciclo di incontri intitolato «La transizione energetica: quale impatto economico?», organizzato dal Centro Studi Borgogna e dal Vinacci ThinkTank, che si pone l'obiettivo di fare il punto sul progetto di trasformazione che prevede il passaggio all'uso prevalente delle fonti rinnovabili.

Durante l'incontro, che si terrà in presenza al Blue District di Via del Molo 65, Genova, si parlerà de “La transizione energetica”, e delle decisioni di maggiore rilievo contenute nel Patto di Glasgow, in particolare dei nuovi obiettivi minimi di decarbonizzazione: un taglio del 45% delle emissioni di anidride carbonica rispetto al 2010, da attuarsi entro il 2030, e il raggiungimento di zero emissioni nette entro il 2050.

Avviano i lavori l'avv. Fabrizio Ventimiglia (Presidente CSB) e il dott. Giancarlo Vinacci (Head of Advisory Board Assonautica Italiana/Unioncamere già Assessore Sviluppo Economico). Modera il giornalista Massimiliano Lussana. Ne discotono, in qualità di Relatori: Renato Boero (Ingegnere, Presidente IREN S.p.A.), Paolo Costa (Ingegnere, Vice Presidente Ordine Ingegneri Genova), Tonino Gozzi (Presidente Duferco Italia Holding), Giovanni Mondini (Vice Presidente ERG S.p.A. e Presidente Confindustria Liguria), Sonia Sandei (Vice Presidente Confindustria Genova, Head of Electrification ENEL) e Flavia Samorì (Socio Fondatore EnerMia).

“I fatti trammatici di questi giorni hanno già avuto effetto sul mercato dell'energia. Questa guerra ha provocato aumenti eccezzionali per la fornitura di energia. Il tessuto economico produttivo del nostro Paese, già provato dalla pandemia, rischia di subire un grave colpo. Per questo, abbiamo organizzato questo ciclo di incontri per fare un focus sul teme energia”, ha dichiarato l'avv. Fabrizio Ventimiglia.

“Il nuovo ciclo di incontri, ideato con il Centro Studi Borgogna, ha per obiettivo la ricerca delle vie percorribili affinché l'Italia possa rapidamente conquistare, o quasi, l'indipendenza energetica abbassando il costo dell'energia per garantire uno sviluppo sostenibile e consolidare il posizionamento industriale del nostro Paese”, così Giancarlo Vinacci.

L'evento è in fase di accreditamento presso l'Ordine degli ingegneri di Genova e patrocinato dalla Regione Piemonte, Città di Torino e da Confservizi CISPEL Lombardia. E' inoltre organizzato in presenza, con accesso gratuito, green pass obbligatorio e mascherina FFP2. Per partecipare è richiesta iscrizione tramite email a: [email protected] oppure chiamando il numero 02.36642658.

Sarà possibile seguire l'incontro anche dal canale Facebook, YouTube e LinkedIn del Centro Studi Borgogna (la diretta social non prevede il riconoscimento dei crediti formativi).

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

A proposito di Vinacci ThinkTank

Il Vinacci Think Tank nasce nel 2018 e diventa Fondazione nel 2022 presso la Camera dei Deputati. Ideato, su suggerimento e con il supporto di Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali e Ordini Professionali, da Giancarlo Vinacci. Il Vinacci Think Tank è al servizio di un'idea: promuovere lo sviluppo intelligente delle eccellenze territoriali italiane attraverso il rafforzamento delle sinergie tra istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e professionali. L'obiettivo del Vinacci Think Tank è quello di approfondire idee e valutare progetti, per lo più di natura economico/sociale e con forte attenzione all'impatto ambientale, al fine di renderli sostenibili e sottoporli alla Pubblica Amministrazione per la messa in opera.

Contatti

[email protected]