Hard Rock Cafe, per l'8 marzo un mese di appuntamenti a supporto delle donne

07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - 'Who runs the world?' è il motto dell'International Women's Month, la campagna di Hard Rock Cafe che celebra l'8 marzo nei cafe di tutto il mondo con un mese di appuntamenti, raccolte fondi e concerti a supporto delle donne, delle loro battaglie per l'autodeterminazione e contro ogni discriminazione e violenza.

Dall'8 fino al 31 marzo anche i Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia si uniscono alla campagna proponendo un programma di musica live con le esibizioni e le voci di artiste italiane affermate ed emergenti che saliranno sui palchi a supporto dell'associazione D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza, la rete nazionale antiviolenza composta da 82 organizzazioni dislocate sul territorio nazionale, che gestiscono Centri antiviolenza e Case rifugio e che affiancano oltre 20.000 donne ogni anno.

Per tutto l'International Women's Month e durante le serate di live music gli Hard Rock Cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia raccoglieranno donazioni a favore di D.i.Re grazie alla vendita dei braccialetti elastici in edizione limitata che riprendono il motto della campagna 'Who runs the world?'. L'intero ricavato dei braccialetti venduti negli Hard Rock Cafe di tutta Europa sarà devoluto a favore dell'associazione italiana D.i.Re e di altre realtà europee che si occupano di promuovere e difendere i diritti e la dignità delle donne.

La serata di martedì 8 marzo sarà un'occasione speciale per celebrare le donne nel Cafe di Firenze dove, a partire dalle 21, Angela e Letizia le due voci femminili della Fuori Controllo Live Band si esibiranno accompagnate dagli strumenti di Fillo, Frenk e Piaccio gli altri componenti della band, in uno show a 360 gradi che farà cantare e ballare le migliori hits di tutti i tempi, dal revival '70 fino ai successi di oggi.

A Roma nella serata dell'8 marzo si esibirà Giorgia Esposito, in arte Sinera, giovane cantante napoletana, finalista nazionale del Tour Music Fest - The European Music Contest, che con la sua sensibilità vocale e musicale scalderà il palco del Cafe di Via Veneto.

L'Hard Rock Cafe di Venezia dedica tre serate al sound track tutto al femminile. Martedì 8 marzo, alle 22, si esibirà Taine' Tonetto artista eclettica con la sua inconfondibile voce e la sua suggestiva performance in chiave pop/rock. Giovedì 10 marzo (ore 22) i Dani Duo formati dalla voce di Dani de Zan e dalla tastiera di Federico Gava, ripercorreranno le note della musica folk, soul country e blues americana degli anni '60 e '70 insieme al pop tradizionale inglese.

La terza serata di musica live è in programma per giovedì 17 marzo.

Nella giornata dell'8 marzo nei tre cafe italiani a tutte le donne sarà, inoltre, offerto uno speciale drink pensato apposta per loro nella versione alcolica e analcolica.