Guerbet amplia il portafoglio con microcateteri e fili guida per l'imaging interventistico e l'embolizzazione

VILLEPINTE, Francia, 7 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Guerbet (FR0000032526 GBT), leader globale nel campo dell'imaging medico, annuncia che raddoppierà la propria linea di microcateteri e lancerà una nuova linea di fili guida, proponendo una vasta gamma di soluzioni per l'imaging interventistico e l'embolizzazione.

La società ha ottenuto la sua offerta originale di 18 referenze di microcateteri SeQure® e DraKon™ attraverso l'acquisizione di Accurate Medical Therapeutics nel 2018. Ha ricevuto il marchio CE nell'aprile 2019 e l'approvazione dell'FDA nel 2018. Guerbet ora espande il portafoglio, aggiungendo 20 versioni per un totale di 38 e lanciando una nuova linea di fili guida Axessio™ in due diametri. Una valutazione limitata del mercato ha avuto inizio negli Stati Uniti nel quarto trimestre del 2021, aprendo la strada a un lancio commerciale nel secondo trimestre 2022 in mercati selezionati.

"Il feedback positivo che abbiamo ricevuto in risposta alla limitata diffusione sul mercato di questa espansione della linea ha rafforzato la decisione di Guerbet di ampliare gli strumenti a disposizione dei professionisti del settore sanitario per varie procedure di embolizzazione", afferma David Hale, Chief Executive Officer. "Quest'anno festeggiamo il nostro 40° anniversario di attività nel campo della radiologia interventistica. Ne siamo orgogliosi, ma lo consideriamo solo un inizio. Oggi siamo più impegnati che mai nella crescita e nell'innovazione continue per aiutare i medici di radiologia interventistica a soddisfare un numero ancora maggiore di esigenze dei pazienti".

Le tecnologie SeQure® e DraKon™ offrono ai radiologi interventisti risorse di navigazione ottimizzate, per garantire l'accesso ad anatomie difficili e arrivare nei punti più lontani. Inoltre, SeQure® è l'unico microcatetere con controllo del reflusso che consente una tecnologia a barriera fluida per l'embolizzazione diretta con flusso. I nuovi modelli sono progettati per offrire un trattamento più mirato e per utilizzare una più ampia gamma di perline, da extra-piccole a grandi[1],[2].

"L'innovazione per noi è cruciale, proprio perché è cruciale per i nostri partner medici e per i loro pazienti", spiega Jean-François Blanc, Senior VP, Interventional Imaging. "Più ne vediamo i risultati, più vediamo l'opportunità di migliorare la vita delle persone e ci sentiamo ancora più motivati ad andare avanti. Grazie alle acquisizioni strategiche che hanno contribuito a creare un kit unico di microcateteri e questa nuova espansione del portafoglio, stiamo promuovendo nuove soluzioni per la comunità di radiologia interventistica".

Guerbet ha organizzato un evento di lancio digitale per presentare l'espansione della linea il 12 marzo 2022. Per informazioni in merito e iscrizione all'evento, inclusi i replay, l'apprendimento tra pari e i contenuti on-demand, visitare il sito web https://launchevent.guerbet.com

Informazioni su Guerbet

Guerbet crea rapporti duraturi per migliorare la vita delle persone. Questo è il nostro obiettivo. Siamo leader nel settore dell'imaging medico in tutto il mondo e offriamo una gamma completa di prodotti farmaceutici, dispositivi medici e soluzioni digitali e di intelligenza artificiale per l'imaging diagnostico e interventistico. Pionieri nei mezzi di contrasto da 95 anni, con oltre 2.600 dipendenti in tutto il mondo, innoviamo e investiamo costantemente il 10% delle nostre vendite nella ricerca e nello sviluppo presso cinque centri in Francia, Israele e Stati Uniti. Guerbet (GBT) è quotata su Euronext Paris (segmento B – mid cap) e ha generato ricavi per 732 milioni di euro nel 2021. Per maggiori informazioni, visitare www.guerbet.com.

Informazioni su SeQure®, DraKon™ e Axessio™

I microcateteri DraKon™ e SeQure® sono dispositivi medici di classe II negli Stati Uniti. Al di fuori degli Stati Uniti, i microcateteri DraKon™ e SeQure ® sono dispositivi medici di classe IIb. I microcateteri DraKon™ e SeQure® sono progettati per l'uso da parte di radiologi interventisti e oncologi interventistici per l'infusione di mezzi di contrasto in tutti i vasi periferici e per l'infusione di farmaci nelle terapie intra-arteriose e per l'infusione di materiali embolici. Non devono essere utilizzati in vasi cerebrali. Organismo notificato: MedCert 0482. Produttore: Accurate Medical Therapeutics Ltd. Rappresentante CE: Guerbet. DraKon™ è un marchio commerciale e SeQure® è un marchio registrato di Guerbet Group o delle sue affiliate.

Il filo guida Axessio™ è un dispositivo medico di classe II negli Stati Uniti. Al di fuori degli Stati Uniti, il filo guida Axessio™ è un dispositivo medico di classe III destinato ai medici per l'introduzione di cateteri intravascolari percutanei. Non deve essere utilizzato nella vascolarizzazione cerebrale, o in pazienti giudicati non accettabili per l'intervento percutaneo (PCI). Organismo notificato: NSAI 0050. Produttore: Brivant Ltd. Distribuito in UE e negli Stati Uniti da Guerbet. Axessio™ è un marchio registrato di Accurate Medical Therapeutics Ltd. Tutte le specifiche di prestazione sono ritenute affidabili e sono di esclusiva responsabilità del produttore legale Brivant Ltd.

Per informazioni complete sulle precauzioni e sulle condizioni di utilizzo ottimali per questi dispositivi medici, si consiglia di consultare le istruzioni per l'uso fornite con ciascun dispositivo o i rappresentanti Guerbet locali. Informazioni da usare solo nei Paesi con registrazioni presso le autorità sanitarie competenti. La registrazione e la disponibilità possono variare a seconda dei Paesi.

ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questi dispositivi da parte di o su prescrizione di un medico. Illustrazioni a scopo informativo, non indicative delle dimensioni effettive o dei risultati clinici.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni di natura previsionale, basate su ipotesi e previsioni formulate dalla dirigenza del gruppo Guerbet. Vari rischi, incertezze e altri fattori noti e sconosciuti potrebbero portare a notevoli differenze tra i risultati futuri, la situazione finanziaria, lo sviluppo e le prestazioni dell'azienda e le stime qui presentate. Questi fattori includono quelli citati nelle relazioni pubbliche di Guerbet, disponibili sul sito web www.guerbet.com. L'azienda non si assume alcuna responsabilità in merito all'aggiornamento delle presenti dichiarazioni previsionali o alla loro corrispondenza con eventi o sviluppi futuri.

[1] Report prova TR-056 e TR-072 dati interni su file. Report prova di compatibilità perline. I risultati della prova al banco potrebbero non essere necessariamente indicativi delle prestazioni cliniche.

[2] Report prova TR-057 dati interni su file. Report prova reflusso perline. I risultati della prova al banco potrebbero non essere necessariamente indicativi delle prestazioni cliniche.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759237/Guerbet_Logo.jpg

