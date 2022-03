F1: Sticchi Damiani (Aci), 'accordo complicato ma molto soddisfatto per Gp Imola fino al 2025'

07 marzo 2022 a

Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - "Sono molto soddisfatto per l'accordo raggiunto con Liberty Media. E' stato un contratto complicato perché fatto da noi che siamo un ente pubblico con un ente privato come la F1 ma la cosa importante è che siamo riusciti a confermare il Gp a Imola fino al 2025 e che avremo due gare di F1 in Italia per i prossimi anni". Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani commenta così all'Adnkronos l'accordo con Liberty Media proprietaria della F1 per tenere il Gp di Imola nel calendario iridato fino al 2025. "E' stato un grande lavoro di squadra -sottolinea Sticchi Damiani-. Siamo riusciti a creare un grande gruppo e devo dire grazie al Governo e al premier Mario Draghi, ai ministeri di Esteri, Finanze e Infrastrutture e alla Regione Emilia-Romagna".