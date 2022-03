Di Mauro Ascensori: “scale mobili, una scelta di mobilità rapida e sicura all'insegna del comfort, senza tralasciare il design”

07 marzo 2022 a

La scala mobile è sicuramente tra gli elementi più innovativi dell'architettura contemporanea, garantendo accessibilità, facilità di movimento e riducendo gli affollamenti

Napoli, 7 marzo 2022. “Le scale mobili, che fanno parte ormai della nostra quotidianità, rappresentano uno degli elementi più innovativi delle moderne strutture architettoniche, quali ad esempio centri commerciali, poli fieristici ed infrastrutture di trasporto pubblico”, spiega Salvatore Di Mauro, titolare dell'azienda partenopea Di Mauro Ascensori. “In fase di progettazione è essenziale, in base al luogo e al flusso di utenza, calcolare le giuste dimensioni, l'inclinazione e la velocità di movimento, tenendo opportunamente conto anche del meccanismo di funzionamento. Puntiamo ad ottimizzare la mobilità all'interno degli edifici, nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza. Inoltre - sottolinea - non tralasciamo il punto di vista estetico, garantendo sempre un risultato perfetto anche nel design, valorizzando la zona nella quale vengono architettonicamente integrate”.

Esperienza, tecnologia e affidabilità sono le caratteristiche che contraddistinguono le scale e i tappeti mobili, come anche gli ascensori e i montacarichi, installati da Di Mauro Ascensori. L'azienda, a carattere familiare, vanta un background nel settore di ben due generazioni, maturando nel tempo esperienze internazionali.

“La mobilità all'interno dei centri soggetti a traffico intenso è importantissima al fine di assicurare la migliore esperienza all'utente finale, garantendo al tempo stesso la massima efficienza e fruibilità degli edifici in sicurezza”, prosegue Di Mauro. “I vantaggi dell'utilizzo delle scale mobili sono molteplici: si tratta di un sistema di trasporto assolutamente gratuito per gli utenti, consentono una perfetta accessibilità e facilità nel movimento, riducendo anche i tempi di attesa e il rischio di affollamenti, non ultimo, contribuiscono a promuovere il volume d'affari”.

La ditta Di Mauro Ascensori, è in grado di effettuare manutenzione periodica per qualsiasi tipo di elevatore, che deve essere svolta con regolarità secondo le normative in vigore, indipendentemente dalla marca e dal modello. Il team interno di tecnici qualificati si occupa anche dell'assistenza tecnica urgente, disponendo di tutte le attrezzature necessarie a svolgere le attività in autonomia e grazie al magazzino e all'officina meccanica, garantisce tempi di riparazione veloci ed efficienti 24h tutti i giorni dell'anno.

