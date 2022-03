Calcio: Atalanta, Congerton nuovo responsabile sviluppo internazionale area sport

07 marzo 2022 a

Bergamo, 7 mar. - (Adnkronos) - L'Atalanta annuncia, con una nota sul sito ufficiale, un innesto nel proprio organigramma societario. Lee Congerton è il nuovo responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell'Area Sport. "Siamo sicuri -dichiara l'amministratore delegato Luca Percassi- che Congerton sarà un valore aggiunto nello sviluppo della dimensione internazionale del nostro Club e, proprio per questo, abbiamo deciso di puntare su di un profilo come il suo. La grande professionalità e l'approfondita conoscenza dell'ambiente calcistico di Congerton favoriranno certamente il processo di crescita di un'area che necessità di essere sempre più competitiva e all'avanguardia''.

Originario del Galles, Lee Congerton ha maturato negli anni una significativa esperienza internazionale a livello dirigenziale e di settore giovanile. Dopo i primi passi come allenatore dell'U18 per la Federazione gallese, Direttore dell'Academy del Wrexham e allenatore nelle giovanili del Liverpool, dalla fine del 2004 al 2011 ha lavorato al Chelsea come Head of Youth and Senior Scouting. Dal maggio 2011 al 2014 l'esperienza in Germania come Direttore Tecnico dell'Amburgo. Quindi il ritorno nel Regno Unito, come Direttore Sportivo del Sunderland prima e poi come Head of Senior Recruitment al Celtic e, dal maggio 2019, al Leicester.

“Quando Luca Percassi mi ha contattato -dice Congerton-, non ho avuto alcuna esitazione ed ho subito risposto di sì. Conoscevo già molto bene il Club e la filosofia che lo contraddistingue. Una società sana, in costante crescita ma, nonostante questo, che non perde mai di vista le proprie origini ed ha un'attenzione fuori dal comune nei confronti del proprio settore giovanile e del territorio. Non amo raccontare chi sono, perché credo che il lavoro sia il modo migliore per farmi conoscere. Ringrazio Luca per questa importante occasione e, a chi ama questi colori, posso solo dire che metterò tutta la mia passione e le conoscenze acquisite in questi anni a disposizione dell'Atalanta per renderla ancora più competitiva nel panorama calcistico internazionale''.