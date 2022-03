07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato nella sede dell'Ambasciata d'Italia in Polonia i rappresentanti delle più importanti imprese italiane a Varsavia, per fare il punto sugli aiuti ai profughi e sulla possibilità di aiutare e sostenere l'accoglienza in Italia.