Ucraina: Mosca, 'questa mattina corridoi umanitari in varie città'**

Mosca, 7 mar. (Adnkronos) - La Russia sarebbe pronta ad aprire stamani corridoi umanitari in diverse città dell'Ucraina, teatro dell'invasione russa, per consentire l'evacuazione dei civili dalle aree. Lo riporta la Bbc che cita media ufficiali russi. Il "cessate il fuoco" scatterebbe a partire dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia), secondo il ministero della Difesa russo, con corridoi per le evacuazioni da Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumy. Non ci sono per ora conferme da parte ucraina.