Ucraina: Irpin evacuata sotto ponte crollato, in due ore 2000 persone hanno lasciato città**

07 marzo 2022 a

a

a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - C'è un ragazzo che si porta a mano la sua bicicletta, un vecchio che non rinuncia ad una piccola borsa con il necessario, bambini infagottati e incappucciati per difendersi dal freddo, giovani donne con un semplice zaino in spalla. Continuano le evacuazioni da Irpin che, come mostra un video pubblicato dal canale Kiev Operative, stanno attualmente avvenendo sotto un ponte crollato. Affianco a loro, è visibile un furgone catapultato giù durante il crollo del ponte. In due ore, scrive Kiev Operative, circa duemila persone hanno lasciato la città.

Un altro video, pubblicato dal canale Mbc Ukraine, mostra uomini e donne che, pieni di sacchi con viveri e beni di prima necessità, corrono via per evacuare la città. Fra loro anche un uomo con le stampelle che viene aiutato dai soldati ucraini, e alcuni fotoreporter della stampa internazionale.