Ucraina: Draghi arrivato a Bruxelles per incontro con von der Leyen'**

07 marzo 2022 a

a

a

Bruxelles, 7 mar. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato poco fa a palazzo Berlaymont, sede della Commissione Europea a Bruxelles, per incontrare la presidente Ursula von der Leyen, in vista del Consiglio Europeo informale di Versailles. Al centro dei colloqui, la questione delle fonti di energia e la dipendenza dagli idrocarburi russi: l'Italia, come altri grandi Paesi Ue, è pesantemente dipendente dalle importazioni di gas russo e non dispone della 'riserva' del nucleare su cui può contare invece la Germania, che intende rinviare l'uscita dall'atomo alla luce della guerra in Ucraina, malgrado i Verdi siano al governo.