Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - "Ci siamo complicati la vita da soli ma sappiamo di avere la qualità per accedere al Mondiale. La prima partita con la Macedonia sarà forse anche più difficile. Giocheremo a Palermo, col pubblico vicino, e penso andrà bene". Così il ct della Nazionale Roberto Mancini a margine della presentazione del progetto per il nuovo stadio 'Artemio Franchi' che viene presentato oggi presso il Salone dei Cinquecento all'interno di Palazzo Vecchio a Firenze. "Mi fido dei ragazzi, sono ottimista ma so che saranno dieci giorni duri e difficili. Avremmo voluto fare a meno di arrivare fin qui. I nomi li sto valutando, in questo momento della stagione è importante la condizione fisica", aggiunge Mancini.