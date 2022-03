Lega: lutto nella politica comasca, morto Antonio Zoffili

06 marzo 2022 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Tutta la Lega Lombarda si stringe intorno al nostro vice coordinatore e al nostro caro amico Eugenio Zoffili per la scomparsa del padre Antonio. Ricordiamo tutti il dottor Antonio Zoffili come storico esponente della Lega comasca, come un medico impegnato per la sua gente e per il suo territorio, come un uomo perbene e di grande cuore. Ci stringiamo tutti intorno a Eugenio, alla moglie Anna e alla sua famiglia e io da amico di lunga data gli mando un mio grande abbraccio". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.