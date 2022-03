06 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, "alle ore 12 del 6 marzo 2022 dall'inizio dell'invasione della Federazione Russa in Ucraina sono morti 38 bambini, 71 feriti". Lo scrive Lyudmyla Denysova, l'incaricato per i diritti umani nel Parlamento dell'Ucraina sul canale telegram. I dati sono in aggiornamento in quanto è impossibile ricevere i dati da Mariupol (regione di Donetsk) e Irpin (Regione di Kyiv).