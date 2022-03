Ucraina: ecco decalogo della Difesa a russi per la resa, 'mani vuote e sventola pezza bianca'**

06 marzo 2022 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Un vero e proprio 'decalogo' sulle fasi da far seguire ai soldati russi nel momento della resa. Le ha diramate il ministero della Difesa ucraino attraverso un cartello, diffuso nel canale Telegram di Kiev Operative, che spiega nel dettaglio i passi che i militari russi devono mettere in pratica alla lettera.

"1.Sganciare il caricatore e mettere il fucile sulla spalla sinistra con la canna rivolta in basso; 2.Alzare e mostrare le mani vuote; 3.Trovare una pezza bianca e sventolarla in alto; 4.Avvicinarsi al gruppo; 5.Eseguire tutti gli ordini dei nostri militari".

Nel cartello viene spiegato con precisione anche ai soldati ucraini cosa fare per accogliere i russi arresi. "1.Trovare una postazione ben visibile di lato alla postazione principale; 2.Mettere il prigioniero con faccia in giù; 3.Stendere le mani in avanti; 4.Controllare il prigioniero, ritirare i documenti e l'arma; 5.Se possibile condurre i prigionieri in modo tale che non vedano le nostre postazioni militari".