Ucraina: Picierno, 'solidarietà a giornalisti costretti a lasciare Russia'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "In queste ore molti giornalisti in Russia sono costretti a lasciare il Paese. Il regime russo ha infatti approvato una legge liberticida che introduce gravi responsabilità penali per chi viene giudicato colpevole di diffondere false informazioni sull'esercito di Putin. Le pene previste arrivano fino a 15 anni di carcere. Piena solidarietà a tutti gli operatori dell'informazione che stanno abbandonando la Russia, perché non accettano di finire col bavaglio e calpestati nei loro diritti fondamentali. Si tratta di una scelta dolorosa per la libera informazione, ma necessaria per chi non può accettare le leggi ignominiose di Putin". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, del Pd.