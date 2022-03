05 marzo 2022 a

New York, 5 mar. (Adnkronos) - Lunedì si terrà una nuova riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, questa volta sui corridoi umanitari per evacuare i civili dall'Ucraina. La riunione, richiesta da Stati Uniti ed Albania, si terrà a porte aperte, con l'intervento del coordinatore Onu per gli affari umanitari, Martin Griffiths, e della direttrice esecutiva dell'Unicef, Catherine Russell.