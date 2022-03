05 marzo 2022 a

Roma, 5 mar (Adnkronos) - "La Russia non è #Putin. Farci dire 'i russi sono cattivi' è quel che vuole ma va distinto il suo clan dal popolo. Chiude i social per tenerlo in una bolla nascondendo la verità: non c'è belligeranza verso i russi, vogliamo la pace, no a chi fomenta odio tra russi e ucraini". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.