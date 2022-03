Ucraina: Cappellacci, 'torniamo a casa con bambini'

05 marzo 2022 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Torniamo a casa con i bambini". Così Ugo Cappellacci, deputato e presidente della sezione Italia-Ucraina, annuncia su Facebook che i due bus organizzati insieme al console Anthony Grande e ai sindaci sardi stanno ripartendo dell'Ucraina per fare rotta verso la Sardegna, dove verranno accolti oltre 60 bambini. I mezzi attraverseranno la Polonia per poi rientrare verso l'Italia e fare rientro in terra sarda.

"Questa è una missione di tutti -aggiunge Cappellacci- perché i bambini d'Ucraina sono in questo momento come i nostri figli e sono uniti da un destino comune. Abbiamo il dovere di consegnare il futuro che meritano, come i nostri padri e i nostri nonni offrirono alla nostra generazione pace, diritti e sicurezza".