Ucraina: avvocati Milano a fianco profughi, Nardo 'armi sono fine dei diritti'

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Gli avvocati di Milano sono pronti a dare un aiuto concreto ai profughi che stanno arrivando nel capoluogo lombardo e Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, ha indirizzato una lettera di pace agli avvocati russi e ucraini per sottolineare, come cita la Costituzione che "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". L'invito rivolto ai colleghi russi e ucraini è alla diplomazia: "Quando le armi parlano, tacciono gli avvocati. Quando le armi parlano, i diritti finiscono di essere tali".

A ciò si è voluto aggiungere un'iniziativa operativa, si chiama #unaiutoconcreto. Lo sportello di orientamento legale per i profughi ucraini parte operativamente da lunedì 7 marzo in collegamento con la questura, con l'assessorato alle Politiche sociali del Comune di Milano e con le associazioni e gli operatori in campo per la gestione dell'accoglienza dei profughi ucraini in arrivo. L'Ordine ha organizzato con la presidenza, con il consiglio, con la commissione Diritti umani e la commissione internazionale i primi avvocati a disposizione per offrire ai profughi un aiuto di orientamento legale. Tra i problemi che stanno emergendo particolarmente delicato è quello dell'affido, in considerazione dei tanti bambini e ragazzi presenti tra i profughi. Il numero di telefono dello sportello dedicato è 3343653153, attivo da lunedì.

"Non potevamo stare fermi e non potevamo limitarci ad una esclusiva condanna di una assurda e ingiustificabile guerra", afferma la vicepresidente dell'Ordine degli avvocati Paola Boccardi. "I cittadini ucraini in fuga dalla guerra sono figli di una tragedia umanitaria e noi possiamo essere con i nostri avvocati volontari un loro interlocutore per affrontare le molte problematiche che si troveranno di fronte. E' solo una goccia nel mare ma speriamo che possa essere una forma di accoglienza in più e un contributo ad una normalità che purtroppo sappiamo difficile".