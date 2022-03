05 marzo 2022 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - E' stato abbattuto nei pressi della città ucraina di Chernihiv un caccia russo che lanciava bombe esplosive di tipo Fab 500. Lo riferiscono le forze ucraine ai media locali. In strada sono state trovate altre 3 bombe non esplose. La caduta dell'aereo ha causato l'incendio in alcune case private.