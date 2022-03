Musica: lunedì Chailly dirige concerto Filarmonica della Scala, dedicato a vittime Ucraina

05 marzo 2022 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il direttore principale Riccardo Chailly ha accettato di dirigere il concerto della Filarmonica della Scala previsto per lunedì 7 marzo alle ore 20 al Teatro alla Scala. La nuova locandina presenta il concerto n. 3 in re minore op. 30 di Sergej Rachmaninov e la sinfonia n. 6 in si minore op. 74 Patetica di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Confermata la presenza del giovanissimo solista Mao Fujita alla sua prima esibizione in Italia.

Mao Fujita ha ricevuto la medaglia d'argento alla International Tchaikovsky Competition di Mosca nel 2019 e il Primo Premio al Concours International de Piano Clara Haskil nel 2017. Si è esibito al fianco delle principali orchestre internazionali. Nell'ultima stagione ha debuttato alla Wigmore Hall di Londra e ha interpretato l'integrale delle sonate di Mozart al Festival di Verbier. La Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly dedicano il concerto alle vittime del conflitto e alla pace.