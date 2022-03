Lega: Candiani, 'a Cassano Magnago scritte contro Salvini, azione vile e criminale'

05 marzo 2022 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Vile attacco alla sede della Lega di Cassano Magnago nel varesotto: una scritta rossa sulla serranda con la scritta ‘Non sparate a salve, sparate a Salvini'. In un momento in cui servirebbe massima unità, per dare anche senso di consapevolezza alla gravità della guerra che si sta vivendo, assistiamo ai soliti attacchi politici alla Lega e personali Salvini. Ci aspettiamo massima solidarietà da tutte le parti politiche e che i responsabili siano assicurati alla giustizia per questa azione criminale. Ci auguriamo, infine, che questa situazione non sia declassata dai media affinché gesti come questi non passino in sordina”. Lo afferma il senatore della Lega Stefano Candiani.