Lega: Bianchi, 'noi parliamo di pace contro pensieri e gesti violenza'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "In un momento in cui servono solo diplomazia e pace, qualche delinquente pensato di scrivere con una bomboletta rossa ‘Non sparate a salve, sparate a Salvini' sulla nostra sede di Cassano Magnago (Varese). La Lega sta lavorando in questi giorni per la pace, dissociandosi da qualsiasi pensiero o gesto di violenza. Ben lontana da una certa sinistra che, invece, sembra voler parlare solo di guerra". Lo dichiara il deputato della Lega Matteo Luigi Bianchi.