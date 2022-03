05 marzo 2022 a

Roma, 5 mar (Adnkronos) - "È con vera tristezza che partecipo al lutto per la scomparsa di #AntonioMartino. Siamo stati spesso in disaccordo e anche per questo forse ho potuto apprezzarne ancora più in profondità la signorilità, la coerenza e la competenza. Una #vocelibera che ci mancherà". Lo scrive su Twitter Enrico Letta.