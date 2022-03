Caso Montante: arringa difesa, 'non ha mai fatto ricatti o dossieraggi'

05 marzo 2022 a

Caltanissetta, 5 mar. (Adnkronos) - "Antonello Montante non ha mai fatto né ricatti né dossieraggi come dice la sentenza di primo grado". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Panepinto proseguendo la sua arringa difensiva davanti alla Corte d'Appello di Caltanissetta nel processo di secondo grado a carico dell'ex Presidente degli industriali siciliani, condannato in primo grado a 14 anni di carcere con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico."Se scrivo nella sentenza che è 'nota l'inclinazione di Montante al ricatto e ai dossieraggi', devo anche indicare le prove. Eppure non ce n'è neppure una, non cìè un solo episodio di attività di dossieraggio". Poi aggiunge: "Nella famosa 'stanza della legalità' di Montante, trovata nella sua abitazione a Serradifalco, a parte una raccolta di giornali e diversi curriculum, è documentazione inutile e che non è stata neppure usata ai fini del processo, tranne il file excel".