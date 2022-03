Ucraina: padre Roman da Brovary, 'sentiamo l'artiglieria russa e l'aviazione, sono a 40km'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "I militari russi sono a 40km da Brovary, 7km a nord est di Kiev. Sentiamo l'artiglieria russa e l'aviazione militare avanzare. La notte è stata tranquilla, la abbiamo trascorsa nel bunker in un'ottantina di persone ed abbiamo sentito risuonare le sirene. Le forze aeree stanno distruggendo Kiev". Padre Roman Laba della parrocchia della Santissima Vergine Maria a Brovary racconta all'Adnkronos la lunga attesa dell'arrivo dei militari russi ed aggiunge: "l'armata prima di arrivare a Kiev passerà da qui. Stiamo organizzando la protezione della città, i civili con le barricate bloccheranno l'armeria russa che non potrà avanzare perché non può sparare contro i civili. Proprio come avvenuto a nord est, dove un plotone russo è stato bloccato, non riesce ad avanzare".