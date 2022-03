Ucraina: Malagò, ‘differenze 1980 quando Italia non boicottò Giochi e oggi? Si sarebbe fatto qualcosa di più'

04 marzo 2022 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Nel 1980 gli Stati Uniti boicottarono le Olimpiadi di Mosca in seguito all'attacco dell'Afganistan da parte della Russia, mentre l'Italia partecipò come neutrale. “Sarebbe successo lo stesso se fosse scoppiata la guerra prima dei Giochi? Forse anche qualcosa di più. Ci sono due considerazioni da fare: il fatto che l'Afghanistan lo si vedeva come un fatto più lontano e la copertura mediatica è differente, ti fa vivere la guerra 24 ore su 24. C'è un'era geologica tra il 1980 e il 2022”. Lo ha detto il presidente del Coni e membro del Cio Giovanni Malagò, in un'intervista all'Adnkronos.